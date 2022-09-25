Во время протестов в Иране погибли более 40 человек: президент пообещал "справиться" с демонстрантами

Президент Ирана пообещал принять меры против протестующих после более чем недельных антиправительственных демонстраций.

Президент Ибрагим Раиси пообещал "решительно ответить" на протесты, охватившие сейчас большинство из 31 провинции Ирана.

Об этом сообщает BBC.

Число погибших во время протестов увеличилось до 41 человека.

Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди настаивает на том, что женщину, задержанную полицией морали Исламской Республики, не убивали.

"Были получены протоколы контролирующих органов, опрошены свидетели, пересмотрены видеозаписи, получены выводы судмедэкспертов и установлено, что избиение не имело места", — сказал он.

Государственные СМИ Ирана пишут, что, по словам президента, "необходимо различать протесты и нарушения общественного порядка и безопасности. События в стране он назвал массовыми беспорядками".

В настоящее время протесты охватили большинство из 31 провинции Ирана.

В ходе протестов силовики уже задержали сотни человек. Начальник полиции северо-западной провинции Гуйлан объявил, что только в его регионе задержали около 739 человек, в том числе 60 женщин.

Напомним, в стране протестуют из-за смерти Махсы Амины, женщины сжигают свои хиджабы и выступают против Исламской Республики. Тем временем иранские власти ограничивают в стране доступ к Интернету. 20 сентября массовые протесты в Иране перешли в новую фазу.

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