Во время прыжка с парашютом погибла 21-летняя инфлюэнсер TikTok: подробности трагедии

В Торонто во время прыжка с парашютом погибла 21-летняя инфлюэнсер TikTok Таня Пардази.

Трагедия произошла из-за того, что блогер не придерживалась техники безопасности, прыгая с парашютом.

Об этом пишет Sky News.

21-летняя Таня Пардази, которая имела более 100 000 подписчиков в TikTok, погибла в конце августа во время своего первого прыжка с парашютом. Перед тем, как совершить прыжок, девушка прошла специальные курсы в школе Skydive Toronto, однако она погибла во время прыжка с высоты 4000 футов (1219 метров – ред.).

В заведении эту трагедию объяснили тем, что их ученица "слишком быстро выпустила вращающийся основной парашют на малой высоте без времени или высоты, необходимых для надувания резервного парашюта".

Друзья девушки рассказали, что Таня всегда старалась брать максимум от жизни и проживала каждую секунду. Они отмечают, что им до сих пор сложно поверить в эту трагедию.

Напомним, певица Солоха впервые призналась, что во время войны потеряла ребенка.

Читайте также: