Во время публичного выступления премьер-министра Японии раздался взрыв (видео)

В субботу, 15 апреля, во время публичного выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в городе Вакаяма раздался громкий взрыв. Главу правительства эвакуировали с места инцидента.

Предварительно, во время речи Кисиды кто-то взорвал предмет, похожий на дымовую шашку, сообщают японский телеканал NHK и агентство Kyodo.

Находившаяся на месте происшествия женщина рассказала, что кто-то "бросил серебряный цилиндр в рисовое поле". На видеозаписи виден белый дым и разбегающихся людей. Одного из мужчин держат несколько, вероятно, правоохранителей.

오늘 오전 11시 반전, 와카야마시의 잡가자키 어항에서 키시다 총리대신이 시찰을 마치고 연설을 시작하기 직전에, 큰 폭발음이 했습니다.기시다 총리대신은, 현장으로부터 피난했다고 하는 것입니다.



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Инцидент произошел около 11:30 утра по местному времени, когда премьер-министр выступал с речью в рыболовном порту. Известно, что Кисида не не пострадал, он находится в безопасности. Среди других присутствующих пострадавших тоже нет, говорят спасатели.

Ранее мы сообщали, что японцев предупредили об опасности из-за испытаний ракеты КНДР. Ее запустили у восточного побережья Корейского полуострова.

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