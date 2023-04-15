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Во время публичного выступления премьер-министра Японии раздался взрыв (видео)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Во время публичного выступления премьер-министра Японии раздался взрыв (видео)

Фото: Associated Press

Инцидент произошел в рыболовном порту.

В субботу, 15 апреля, во время публичного выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в городе Вакаяма раздался громкий взрыв. Главу правительства эвакуировали с места инцидента.

Предварительно, во время речи Кисиды кто-то взорвал предмет, похожий на дымовую шашку, сообщают японский телеканал NHK и агентство Kyodo.

Находившаяся на месте происшествия женщина рассказала, что кто-то "бросил серебряный цилиндр в рисовое поле". На видеозаписи виден белый дым и разбегающихся людей. Одного из мужчин держат несколько, вероятно, правоохранителей.

Инцидент произошел около 11:30 утра по местному времени, когда премьер-министр выступал с речью в рыболовном порту. Известно, что Кисида не не пострадал, он находится в безопасности. Среди других присутствующих пострадавших тоже нет, говорят спасатели.

Ранее мы сообщали, что японцев предупредили об опасности из-за испытаний ракеты КНДР. Ее запустили у восточного побережья Корейского полуострова.

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Дата публикации
Просмотры
739
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