Во время "путча Пригожина" российская авиация понесла значительные потери: перечень сбитых бортов

В Сети подсчитали, что военно-космические силы (ВКС) РФ потеряли не менее 7 воздушных судов.
Во время так называемого "военного переворота" в России, когда главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин захватил контроль над Ростовом-на-Дону и объявил о марше на Москву, ВКС РФ потеряли по меньшей мере 7 воздушных судов.
Такие подсчеты опубликованы в Сети.
В ходе действий с применением оружия ЧВК "Вагнер" на территории России сообщалось о сбитии:
- 3 вертолетов РЭБ Ми-8МТПР;
- 1 транспортного Ми-8;
- 1 ударного Ка-52;
- 1 транспортно-боевого Ми-35М;
- 1 самолета Ил-22 ВЗПУ (воздушный пункт управления).
Таким образом, текущие суточные потери ВКС РФ превысили события 13 мая в Брянской области, когда ВКС РФ потеряли сразу четыре борта.
Как сообщалось ранее, в субботу, 13 мая, российская военная авиация понесла значительные потери в небе над Брянской областью РФ, граничащей с Украиной. Российские Telegram-каналы сообщали о падении двух боевых вертолетов Ми-8 и двух военных самолетов.
Напомним, вечером 24 июня в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко заявили о достигнутой договоренности с предводителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным о приостановлении движения его наемников на территории России.
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