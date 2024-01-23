Во время "Рамштайна-18" Германия заявила о шести многоцелевых вертолетах Sea King для Украины

Германия сегодня, 23 января, объявила о передаче Украине шести многоцелевых вертолетов Sea King.

Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

Писториус объявил, что Германия передаст Украине шесть многоцелевых вертолетов Sea King.

Minister #Pistorius hat heute an der virtuellen #UDCG, dem sog. #Ramstein -Format, teilgenommen. Небен ден Schwerpunkten: Lageupdate aus der Ukraine и der Capability Coalition Luftverteidigung unter Führung hat er der #Ukraine sechs Mehrzweckhubschrauber SEA KING zugesagt. pic.twitter.com/oFrkV7lVAy — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) January 23, 2024

"Помимо главных тем, а именно усиление противовоздушной обороны Украины, он (Борис Писториус — ред.) пообещал Украине шесть многоцелевых вертолетов SEA KING", — говорится в сообщении Минобороны.

Известно, что Sikorsky S-61 Sea King разработан в соответствии с контрактом, заключенным ею 24 декабря 1957 г. с ВМС США. Первый полет опытного образца вертолета состоялся 11 марта 1959 года. Серийное производство было начато в 1961 году.

Было построено 796 вертолетов S-61 всех модификаций; кроме того, по лицензии построено более 600 вертолетов. Ранее Украина получала такие вертолеты от Великобритании.

Между тем, глава Минобороны Рустем Умеров во время открытия встречи Контактной группы по обороне Украины заявил о военных задачах и целях на 2024 год, а также потребности в технике и боеприпасах, которые критически важны для удержания линии фронта.