Во время раскопок могил ученые обнаружили останки женщин-лучниц с признаками боевых ранений

Во время раскопок могил в некрополе медных суток в азербайджанской Нахичеванные археологи обнаружили остатки женских тел, когда-то похороненных с оружием — очень острыми стрелами, бронзовым кинжалом, булавой, а также с украшениями. Археологи пришли к выводу, что они могли быть амазонками, жившими 4000 лет назад. Эти грозные женщины построили общество без мужчин и искусно сражались, особенно умело обращались с луком и стрелами.

Об этом сообщает The Guardian.

По древним преданиям, они образовали могущественное государство во главе с царицей. Имели половую связь с представителями соседних племен только для продолжения рода, затем отсылали мужчин обратно. Новорожденных мальчиков отдавали родителям или убивали, девочек воспитывали для войны.

Историкиня Беттани Гьюз добавила, что показывает, что по мифам и легендам Древней Греции есть правда.

Она сказала, что эти доказательства еще более важны, если их связать с более ранними находками. В 2019 году останки четырех женщин-воительниц, похороненных с наконечниками стрел и копий, были найдены в России, а в 2017 году армянские археологи раскопали останки женщины, которая, похоже, умерла от боевых ранений, поскольку в ее ноге был похоронен наконечник стрелы. В начале 1990-х годов у границы с Казахстаном обнаружили останки женщины, захороненной с кинжалом.

"Цивилизация не состоит из одной могилы. Если мы говорим о культуре, которая, по древним преданиям, охватывает Кавказ и Степь, очевидно, нужны будут и другие останки», — говорит Гьюз.

Некоторые скелеты свидетельствуют о том, что женщины активно пользовались луком и стрелами, отмечает Гьюз.

"Их пальцы искривлены, потому что они часто использовали стрелы. Изменения на суставах пальцев происходят не только от охоты — это должна быть какая-то постоянная, большая практика. Что очень увлекает, это то, что многие костные доказательства также четко свидетельствуют о длительном времени, проведен в седле. Таз у женщин в основном открыт, поскольку они ездили верхом. Их кости просто сформированы их образом жизни", — объяснила Беттани Гьюз.

Она отметила, что среди украшений есть бусы из сердолика, которые являются полудрагоценными камнями. Его часто можно увидеть на верховных жрицах или богинях.

"Поэтому это признак статусных женщин, как и головы булав", — добавила Гьюз.

Между тем, в Бразилии археологи заявили об изменении истории страны после раскопок десятков человеческих скелетов, возраст которых составляет тысячи лет.

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