Во время религиозного фестиваля затоптали не менее 30 человек

Люди едут на фестиваль, чтобы погрузиться в воду в месте слияния трех священных рек.

По меньшей мере, 30 человек погибли и еще 60 получили ранения в результате давки на массовом фестивале Маха Кумбха Мела на севере Индии.

Об этом пишет Euronews со ссылкой на данные местной полиции.

Трагедия произошла возле забаррикадированного места, где тысячи индуистских аскетов должны были пройти процедуру омовения перед купанием.

Во время ночных религиозных ритуалов огромная толпа в какой-то момент стала совершенно неуправляемой — десятки паломников погибли в давке.

Религиозный праздник обернулся трагедией / Фото: Associated Press

Спасатели оказывали помощь пострадавшим, а полиция пыталась справиться с толпой. Власти ожидают, что в целом место паломничества в этом году посетят более 400 миллионов человек.

Справка:

Праздник Маха Кумбха Мела связан с древней легендой о битве между богами и демонами за кувшин с нектаром бессмертия. Во время этого сражения капли нектара упали якобы в четыре места, которые теперь являются точками проведения фестиваля. Маха Кумбха Мела происходит раз в 12 лет в одном из этих священных мест.

Главная традиция фестиваля – погружение в воду ради очищения души. Считается, что в Праяградже сливаются три священных в индуизме реки – Ганг, Ямуна и мифическая Сарасвати.

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