Во время ремонта дома был обнаружен вход в подземный город, способный вместить до 20 тысяч человек

Уникальный подземный комплекс в Турции / © iflscience.com

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В 1963 году в провинции Невшехир (Турция) обычный житель во время ремонта подвала случайно пробил стену и наткнулся на загадочный проход. Этот проход стал входом в огромный подземный город Деринкую, способный разместить около 20 тысяч человек вместе с их животными и запасами.

Об этом пишет IFLScience.

То, что началось как простые ремонтные работы, быстро превратилось в одно из важнейших археологических открытий XX века. За первым тоннелем открывались новые коридоры, которые образовывали сложный лабиринт, простирающийся глубоко под землю. Дальнейшие исследования показали, что этот город имеет 18 этажей под землей, достигая примерно 85 метров в глубину. В нем были все условия для автономной жизни: жилые помещения, школы, часовни, конюшни, а также пресс для производства вина и масла.

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По заключению археологов Министерства культуры Турции, строительство Деринкую могло начаться еще в VIII-VII веках до нашей эры. Вероятно, первыми его возводили фригийцы — индоевропейский народ, проживавший на территории Анатолии. Они использовали мягкий вулканический туф, который легко поддавался обработке. Сначала пещеры вероятно применяли для хранения продуктов, ведь температура под землей оставалась стабильно прохладной.

Наибольшего развития город достиг в византийскую эпоху, примерно между 395 и 1453 годами нашей эры. Именно тогда Деринкую превратился в настоящую крепость, которая простиралась на площади около 445 квадратных километров. Сеть тоннелей содержала скрытые входы, вентиляционные шахты для подачи свежего воздуха даже на нижние уровни, колодцы и водные каналы.

Главной целью создания такого масштабного подземного комплекса была безопасность. Город служил надежным укрытием для местных жителей во время многочисленных войн и набегов. Оборона была тщательно продумана: входы можно было быстро заблокировать изнутри большими круглыми каменными дверями весом до полутонны, которые было почти невозможно отодвинуть извне. Коридоры специально делали узкими, чтобы врагам приходилось двигаться в одиночку — это значительно облегчало оборону. Кроме того, жители нижних уровней могли перекрывать водоснабжение на верхние этажи, чтобы за

Дата публикации 14:25, 05.07.25 Количество просмотров 17 Во время ремонта дома обнаружили вход в подземный город, который мог укрыть до 20 тысяч человек

На протяжении веков в Деринкуе находили приют разные народы. Первые христиане укрывались здесь от преследований римлян, а позже во время арабо-византийских войн в 780-1180 годах — мусульмане.

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Хотя Деринкую поражает своими масштабами, он не является крупнейшим подземным городом в регионе Каппадокия. Это лишь часть большой сети подобных поселений. Интересно, что такие пещеры использовались как хранилища даже в ХХ веке. Например, лингвист из Кембриджа Ричард Макгилливрей Докинз, который посещал этот регион в начале века, рассказывал, что во время резни в Адане в 1909 году многие местные жители из соседнего города Аксо прятались в подземных убежищах, избегая ночевки на поверхности.

Сегодня Деринкую является популярным туристическим объектом, открытым для посетителей. Оно служит молчаливым свидетелем многовековой истории, человеческой изобретательности и непоколебимого стремления выжить. Случайное открытие обычного человека в собственном подвале подарило миру уникальную достопримечательность, которая помогает нам заглянуть в глубины прошлого и понять, на что способны люди ради защиты своей жизни и культуры.

Напомним, ранее мы писали о том, что в дельте Нила археологи нашли город с храмами, сельскохозяйственными объектами и религиозными артефактами. Он не был зафиксирован на картах.