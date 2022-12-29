Во время российской массированной атаки в Беларуси упала ракета: у Лукашенко сразу назвали ее украинской (фото)

В Брестской области Белоруссии приземлилась ракета.
В Беларуси упала часть ракеты от зенитного ракетного комплекса С-300.
Об этом сообщил мониторинговый ресурс Беларускі Гаюн.
"В местных пабликах VK появилась информация, что сегодня утром "недалеко от села Горбаха ПВО сбили ракету, по первой информации пострадавших нет", — сообщил ресурс.
Пока неизвестно, была ли сбита ракета или упала сама. По информации местных изданий, ракета была обнаружена в поле в Ивановском районе Брестской области.
"Судя по опубликованным снимкам, это части ракеты от ЗРК "С-300", — предполагает Беларускі Гаюн.
Белорусское провластное издание "Пул первого" сообщает, что самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко сразу поинформировали об инциденте.
Однако в Минске сразу заявили, что упавшая в Брестской области ракета была украинской. В настоящее время на месте уже работают белорусские военные и следователи.
Так, в РБ рассматривают две основные версии, обе из которых предусматривают только украинский след в инциденте:
- Залет ракеты на территорию Беларуси аналогичен недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону.
- Ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси.
Напомним, в Минобороны Украины сообщили, что во время массированной ракетной атаки по Украине 29 декабря, Россия применила более 69 ракет. Украинским защитникам удалось сбить 54 вражеских ракеты.
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