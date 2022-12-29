Во время российской массированной атаки в Беларуси упала ракета: у Лукашенко сразу назвали ее украинской (фото)

В Беларуси упала часть ракеты от зенитного ракетного комплекса С-300.

Об этом сообщил мониторинговый ресурс Беларускі Гаюн.

"В местных пабликах VK появилась информация, что сегодня утром "недалеко от села Горбаха ПВО сбили ракету, по первой информации пострадавших нет", — сообщил ресурс.

Пока неизвестно, была ли сбита ракета или упала сама. По информации местных изданий, ракета была обнаружена в поле в Ивановском районе Брестской области.

"Судя по опубликованным снимкам, это части ракеты от ЗРК "С-300", — предполагает Беларускі Гаюн.

Белорусское провластное издание "Пул первого" сообщает, что самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко сразу поинформировали об инциденте.

Однако в Минске сразу заявили, что упавшая в Брестской области ракета была украинской. В настоящее время на месте уже работают белорусские военные и следователи.

Так, в РБ рассматривают две основные версии, обе из которых предусматривают только украинский след в инциденте:

Залет ракеты на территорию Беларуси аналогичен недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону. Ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси.

Напомним, в Минобороны Украины сообщили, что во время массированной ракетной атаки по Украине 29 декабря, Россия применила более 69 ракет. Украинским защитникам удалось сбить 54 вражеских ракеты.

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