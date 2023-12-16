Во время рыбалки отец с дочерью наткнулись на затонувший в XIX веке корабль

Ученые уже установили, что это 37-метровый корабль "Джордж Л. Ньюман"

В штате Висконсин отец с дочерью наткнулись на историческое сокровище во время рыбалки на озере Мичиган. Их гидролокатор зафиксировал что-то необычное, и они поделились фотографиями, подозревая, что это может быть затонувший корабль.

Об этом пишет Daily Mail.

Археологи считают, что это судно — "Джордж Л. Ньюман", 37-метровый корабль, затонувший во время разрушительного пожара 152 года назад, унесший жизни более человек.

Тамара Томсен, морской археолог Исторического общества Висконсина, отметила важность находки, отметив, что корабль, построенный в 1855 году, достаточно старый для кораблекрушений Висконсина. Однако связь с пожаром Пештиго придает ему особое историческое значение.

Ранее стало известно, что у побережья Хорватии исследователи обнаружили сохранившийся корабль в возрасте 2000 лет.

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