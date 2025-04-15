Сеанс криотерапии / Фото иллюстративное / © Guardian

Реклама

Во Франции во время сеанса криотерапии в спортзале погибла 29-летняя женщина, которая задохнулась в результате утечки азота. Другая посетительница была госпитализирована в критическом состоянии.

Об этом сообщают The Guardian и France24 .

Отмечается, что 29-летняя работница тренажерного зала потеряла сознание после утечки азота из холодильной камеры, которую отремонтировали в тот же день. Газ без цвета и запаха применяется для создания атмосферы экстремальных минусовых температур.

Реклама

34-летнюю клиентку заведения в тяжелом состоянии госпитализировали. Трое других людей, пытавшихся спасти женщин, были доставлены в больницу, а 150 человек были эвакуированы из здания.

Криотерапия – это широкий термин, который используется для описания различных форм лечения с помощью сильного холода на теле. Он популярен среди спортсменов более высокого уровня для облегчения травм мышц, боли и воспаления и улучшения кровообращения. Под влиянием температуры ниже нуля в течение двух-трех минут организм реагирует на ограничение кровотока и высвобождение гормонов, в частности, адреналина и эндорфинов. Сердце работает быстрее и увеличивает кровоток, увеличивая снабжение организма кислородом, ускоряя восстановление тканей и уменьшая мышечную боль и отек.

Использование терапии становится все более распространённым среди элитных спортсменов и спортивных команд, а криотерапия всего тела стала трендом в улучшении самочувствия.

В 2018 году Европейская ассоциация промышленных газов, организация безопасности, предупредила об опасности жидкого и газообразного азота в криотерапии.

К слову, 24-летняя женщина замерзла насмерть в криотерапевтической камере в спа-центре Лас-Вегаса в 2015 году.

Ранее сообщалось, что первое в мире контролируемое исследование долгосрочного влияния вейпинга на организм выявило ужасающие результаты.