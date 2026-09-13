Во время шторма затонул паром с пассажирами: 140 человек пропали без вести

В Индонезии ищут 140 человек после потери связи с судном / © Associated Press

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Пассажирский паром Virgo Transport 8 затонул в Яванском море у побережья Индонезии. На борту находились 243 человека — 213 пассажиров и 30 членов экипажа. Судно следовало из Сурабая на острове Ява в Банджармасин на Борнео и попало в сильный шторм.

Об этом пишет CNN.

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Известно, что экипаж лишился связи с судном. До этого паром успел пройти 500 км. По данным властей, спасателям удалось обнаружить и поднять из воды 103 человека. Один человек погиб, еще около 140 числятся пропавшими без вести.

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Спасательная операция продолжается. Выживших планируют доставить в порты на востоке Явы, а спасатели продолжают поиски пропавших.

Virgo Transport 8 — 119-метровое судно, которому было 39 лет. Паромное сообщение имеет огромное значение для Индонезии: страна насчитывает более 17 тыщ островов и паромы употребляются для перевозок меж ними.

Напомним, в Черном море затонуло судно. 10 украинских моряков спасены турецким кораблем.

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