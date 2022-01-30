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Во время снежной бури самолет снес контейнеры, в которых хранился багаж: видео

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Во время снежной бури самолет снес контейнеры, в которых хранился багаж: видео

nypost.com

Из-за инцидента никто не пострадал.

В США в международном аэропорту О'Хара в Чикаго самолет авиакомпании China Airlines врезался в контейнеры, в которых был багаж. Из-за инцидента никто не пострадал.

Об этом пишет nypost.com.

Инцидент произошел во время сильной снежной бури. По предварительным данным, из-за происшествия никто из людей не пострадал.

У самолета из-за удара зафиксировали повреждение одного из двигателей. Пользователи соцсетей опубликовали видео момента столкновения самолета с контейнерами с багажом.

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