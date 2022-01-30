Во время снежной бури самолет снес контейнеры, в которых хранился багаж: видео

Из-за инцидента никто не пострадал.
В США в международном аэропорту О'Хара в Чикаго самолет авиакомпании China Airlines врезался в контейнеры, в которых был багаж. Из-за инцидента никто не пострадал.
Об этом пишет nypost.com.
Инцидент произошел во время сильной снежной бури. По предварительным данным, из-за происшествия никто из людей не пострадал.
У самолета из-за удара зафиксировали повреждение одного из двигателей. Пользователи соцсетей опубликовали видео момента столкновения самолета с контейнерами с багажом.
#Ongoing : a China Airlines Cargo B-747 [B-18715] is damaged in incident in Chicago (US). Aircraft был taxiing на O'Hare, в ночное время в снежном заболевании, когда его связывали с container. Pictures show damage к #2 engine. Updates when possible. Source @DonBlock7, @JacdecNew pic.twitter.com/RyYQhBFPM9— Air Disasters #OTD от Francisco Cunha (@OnDisasters) January 29, 2022
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