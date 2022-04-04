Во время стрельбы на улице города в Калифорнии погибли 6 человек: видео

Во время стрельбы на улице города в Калифорнии погибли 6 человек: видео

Более десяти человек получили огнестрельные ранения.

В ночь на воскресенье, 3 апреля, в столице американского штата Калифорния городе Сакраменто неустановленные пока лица начали стрельбу на многолюдной улице, на которую вышли посетители кафе и ночных клубов. Возле одного из заведений перед выстрелами произошло столкновение, которое попало на видео.

Об этом сообщает Associated Press.

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Полиция Сакраменто обратилась к общественности с просьбой помочь найти нескольких стрелков, открывших огонь в центре города. Когда на звуки выстрелов прибыли полицейские, они обнаружили группу людей, среди которых было много пострадавших от пуль.

"Офицеры начали спасательные мероприятия на месте происшествия. Несмотря на эти усилия, была констатирована смерть шести пострадавших. Также выявлены 12 других пострадавших с травмами разной степени", — сообщили в полиции.

Mass shooting поблизости Capital building в Sacramento left 6 dead 15 injured. 4/2/22 pic.twitter.com/OxkyKaqyiZ — H̶y̶e̶i̶n̶ ✝️ (@BabeeHyeinK2021) April 3, 2022

Начальник полиции Сакраменто Кэтрин Лестер сообщила, что среди погибших трое мужчин и три женщины. 12 раненых находятся в больницах.

"Следователи работают, чтобы установить виновных в этом ужасном акте. Мы знаем, что незадолго до стрельбы произошла большая драка. И мы подтвердили, что было несколько стрелков", — сказала Лестер.

По ее словам, следователи опрашивали ряд свидетелей и обнаружили сотни улик с места происшествия, в том числе украденный пистолет.

Лестер поблагодарила представителей общественности за отправку подсказок и видео с места инцидента, некоторые из которых, по ее словам, также были сняты камерой полиции поблизости. "Мы шокированы и разбиты сердцем этой трагедией, но мы также настроены найти виновных и обеспечить справедливость для жертв и их семей", – сказала она.

Полицейский человек 6 человек должны мешать и 10 неустойчивые добиваясь Sacramento Mass Shooting. #sacramentoshooting #news #streetmediahype pic.twitter.com/uhbkbjfG7S — Street Media Hype (@StreetMediaHype) 3 апреля 2022

Глава местной полиции также сообщила, что в этом районе собралась большая толпа, когда началась стрельба, но непонятно, была ли толпа связана с определенным местом или событием.

Напомним, ранее вооруженный автоматическим оружием мужчина открыл огонь на улице многолюдного города Бней-Брак к востоку от Тель-Авива. Он методично убивал пешеходов и водителей, после чего устроил перестрелку с полицейскими, в ходе которой погиб. Его жертвами стали пять человек.

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