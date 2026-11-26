Обрушение здания в Пакистане. / © Associated Press

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В пакистанском городе Карачи обрушилось строившееся шестиэтажное здание. В результате трагедии погибли по меньшей мере четыре человека, еще 14 получили травмы. Вероятно, 17 человек оказались под обломками.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицию и спасательные службы.

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Обрушение произошло в районе Балоуч-Колони. По словам представителя местной полиции Аммара Авана, из-под обломков уже извлечены 14 пострадавших. Кроме того, спасатели обнаружили тела четырех погибших.

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По словам чиновника Насруллы Аббаси, семьи сообщили об исчезновении 17 человек после обрушения здания. На месте трагедии работают спасатели. Они разбирают огромные бетонные плиты, обломки кирпича и переплетенные конструкции, оставшиеся после обрушения.

Тем временем власти отстранили от должностей более десятка чиновников. Их подозревают в халатности, говорится в правительственном заявлении.

Обвалы построек в Пакистане случаются нередко. Одной из причин называют слабый контроль соблюдения строительных норм: застройщики могут использовать некачественные материалы и пренебрегать правилами безопасности, чтобы сократить расходы.

Напомним, в египетской провинции Гиза на трассе разразился бензовоз с нефтепродуктами. Водитель потерял управление на кольцевой автодороге в районе Варрак и пробил бетонное дорожное ограждение. После этого произошел взрыв и возник пожар. По последним данным, погиб более 31 человек, еще 21 ранен.

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