Во время "судьбоносного" спича Путина заснули представители власти РФ (забавные фото)

Среди спящих был сын главы Совбеза, которого называют потенциальным "преемником" Путина.

Во время послания президента РФ Владимира Путина в Федеральное собрание 29 февраля, задолго до окончания спича, в зале заснули представители всех ветвей власти России.

Об этом пишут российские паблики в Telegram.

"На ежегодном послании Федеральному собранию, как обычно, не обошлось без спящей аудитории", — сообщает "Можем объяснить".

Отмечается, что заснули министр строительства Ирек Файзуллин и главный исполнительный директор Роснефти Игорь Сечин. К ним присоединился министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев – сын председателя Совбеза, которого называют потенциальным "преемником" Путина. Также уснул епископ Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий, а также Андрей Фурсенко – бывший министр образования и нынешний помощник президента России.

Фото: Telegram

По данным ресурса, сонливость, охватившая зрителей 19-го послания, отметил даже находившийся в зале "военкор" Александр Сладков.

"К концу часа в зале начался "падеж телефонов на пол", громкие звуки никого не пугают. Кимарят некоторые. Напрасно – интересные вещи говорит лидер”, – заявил пропагандист.

На обнародованных фото зафиксировано, как российские чиновники дремлют сидя в окружении многочисленных коллег.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что "мы сделаем все", чтобы решить все задачи "специальной военной операции" в Украине.

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