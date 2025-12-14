ТСН в социальных сетях

Мир
1373
1 мин

Во время теракта в Сиднее погиб выходец из Украины – что известно

В ходе теракта на пляже Бонди в Сиднее, где отмечали Хануку, погиб эмигрант из Украины. Вооруженные нападающие открыли огонь по людям, есть погибшие и десятки раненых.

Автор публикации
Кирилл Шостак
Теракт в Сиднее

Теракт в Сиднее / © Associated Press

В ходе теракта на пляже Бонди в Сиднее погиб эмигрант из Украины. Трагедия произошла в воскресенье днем во время еврейского праздника Ханука, когда вооруженные нападавшие открыли стрельбу по людям.

Об этом сообщает Daily Mail.

По словам очевидцев, мужчина пытался защитить свою жену Ларису Клейтман и был застрелен во время хаотической стрельбы. Супруги прожили вместе около 50 лет и специально приехали из района Матравиль, чтобы отпраздновать Хануку.

"Я думаю, в него выстрелили, когда он встал, чтобы защитить меня, и пуля попала ему в затылок", - рассказала женщина.

Лариса Клейтман заявила, что ее муж был застрелен, защищая ее. / © Daily Mail

Лариса Клейтман заявила, что ее муж был застрелен, защищая ее. / © Daily Mail

Супруги эмигрировали в Австралию из Украины. У них остались двое детей и 11 внуков.

Напомним, по официальной информации, в результате нападения погибли по меньшей мере 12 человек, среди которых есть дети. Еще 29 раненых были доставлены в различные больницы Сиднея, сообщили в службе скорой помощи штата Новый Южный Уэльс.

Стрельба официально квалифицирована как теракт.

