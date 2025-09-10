Во время тренировки внезапно умер 7-летний игрок: подробности трагедии

Футбольное поле / © Pixabay

В Португалии в городе Порту во время тренировки умер семилетний игрок юношеской команды «Боавишта».

Об этом сообщает издание Jornal de Notícias

Трагедия произошла на тренировочном комплексе «Боавишта» в районе Бесса. По информации издания, семилетний мальчик, выступавший за команду U-8, начал разминку перед тренировкой и внезапно потерял сознание из-за остановки сердца, причины которой сейчас устанавливаются.

На месте происшествия ребенка сразу начали спасать медицинские работники клуба, а затем присоединились бригады скорой помощи и реанимации. Мальчика доставили в больницу Сан-Жуан в Порту в критическом состоянии, однако спасти его не удалось — смерть была констатирована в тот же вечер.

В заявлении клуба «Боавишта» выразили «глубокое сожаление» в связи со смертью юного спортсмена и отметили, что он прошел все необходимые медицинские осмотры для участия в сезоне. Клуб и семья не знали ни о каких медицинских проблемах, которые могли бы помешать мальчику заниматься спортом.

«Боавишта» добавил, что окажет психологическую поддержку всем, кто в этом нуждается, и объявил три дня траура. Также спортивная компания клуба (SAD) выразила «глубокое соболезнование» и сообщила о временном приостановлении всех запланированных спортивных мероприятий на стадионе Бесса.

В заявлении клуба также подчеркивается, что мальчик был вторым сезоном в команде «Боавишта» и соблюдение всех медицинских протоколов и протоколов безопасности остается приоритетом клуба на всех уровнях.

«Память этого юного спортсмена всегда будет уважаема всеми, кто представляет клуб, а его улыбка останется вдохновением для нас. Боавишта объявляет официальный трехдневный траур», — говорится в сообщении.

