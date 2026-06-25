Во время тушения пожара упал вертолет — что известно о судьбе экипажа

Лесной пожар Фото иллюстративный / © Associated Press

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На севере Греции при ликвидации лесного пожара возникла чрезвычайная ситуация с пожарным вертолетом. Инцидент произошел 25 июня вблизи города Гревена. К счастью, члены экипажа не пострадали.

Об этом сообщает Еkathimerini.

Вертолет Bell 214B, привлеченный к работам Греческой пожарной службой на условиях аренды, вылетел из аэропорта города Яннина для участия в тушении пожара в районе Авго на территории национального парка Валия-Кальда.

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Проблемы возникли во время забора воды из искусственного озера Аоос, расположенного на границе регионов Яннина и Гревена. Именно при выполнении этого маневра воздушное судно попало в аварийную ситуацию.

На борту находились два человека — греческий пилот и гражданин другого государства, выполнявший функции офицера связи. Обоих членов экипажа удалось спасти.

На данный момент обстоятельства инцидента выясняются. Информация о причинах аварии или степени повреждения вертолета пока не обнародована. Пожарные службы продолжают борьбу с огнем в районе Национального парка.

Напомним, на днях в Краснодарском крае РФ разбился вертолет Ми-2. Авария произошла при выполнении сельскохозяйственных работ.

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