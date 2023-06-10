Во время уборки пара обнаружила коробки с деньгами: этим все закончилось

Американцы теперь думают, что делать с находкой.

В США муж и его жена обнаружили 1 миллион пенни во время уборки в доме.

Об этом пишет USA Today.

Монеты обнаружили в подвальном помещении. Рейес и его жена Элизабет занимались уборкой дома, планируя его отремонтировать. Отец американки, Фриц, и его брат, оба немецких иммигранта, жили в этом доме несколько десятилетий, пока он не умер.

"Они сохранили все", — сказал Рейес.

Сначала пара заметила несколько рассыпавшихся монет. Они нашли коробки. Все они были заполнены монетами.

Члены семьи подтвердили, что пенни были медными, а не цинковыми, на которые Соединенные Штаты перешли в 1982 году. Они взвесили мешки, чтобы определить, сколько в каждом из них содержится монет, и пришли оценки: не менее 1 миллиона пенни.

После нескольких месяцев попыток найти банк, который принял бы такое количество пенни, Рейес выставил монеты на OfferUp, популярном приложении и сайте перепродажи, запросив $25 000.

Рейес получил несколько предложений, но ни одно из них не закончилось соглашением.

Напомним, женщина обнаружила любовные письма, спрятанные в стенах ее дома. Теперь она хочет узнать, как сложилась жизнь автора писем.

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