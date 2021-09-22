Во время визита в Индию у сотрудника ЦРУ проявился "гаванский синдром"

Инцидент встревожил американское правительство и заставил Бернса "кипеть" от гнева ".
Директор ЦРУ Билл Бернс узнал, что один из членов его команды во время визита в Дели в начале сентября подвергся атаке неизвестным устройством, что приводит к так называемому "гаванскому синдрому", и был вынужден обратиться в больницу.
Об этом сообщил телеканал CNN.
По словам одного из собеседников, знакомого с вопросом, инцидент встревожил американское правительство и заставил Бернса "кипеть" от гнева ".
Два других источника объяснили, что в ЦРУ восприняли это как прямой сигнал Бернсу, что никто не застрахован от атак, в том числе лица из личного окружения руководителя Центрального разведывательного управления США.
Отмечается, что ситуация в Индии может иметь драматические последствия, ведь график директора ЦРУ сохраняется в тайне.
"Поэтому, среди официальных кругов США существует глубокая обеспокоенность по поводу того, как злоумышленники могли узнать о визите и спланировать такую атаку", — отмечается в сообщении.
- Это не первый случай, когда этим оружием был атакован представитель близкого круга высокопоставленного чиновника администрации. В прошлом месяце таким образом был задержан визит вице-президента США Камалы Гаррис во Вьетнам, когда несколько представителей американской команды сообщили о признаках "гаванского синдрома" непосредственно перед ее приездом.
- Бернс заявил, что США пока не установили причину недомоганий за "акустических атак", обнаруженных у некоторых американских госслужащих в ряде стран в последние годы, но не исключают, что к этому причастна Россия .