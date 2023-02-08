Во время визита Зеленского Британия объявила о новых санкциях против России: под ударом "дворцы Путина"

Британские санкции применены, в частности, в отношении 5 человек, связанных с роскошными резиденциями Путина.

В среду, 8 февраля, когда президент Украины Владимир Зеленский совершает визит в Лондон, британское правительство ввело новые санкции против России. Они распространяются на предприятия, поставляющие военное оборудование, а также на физических лиц и одну организацию, финансово поддерживающую богатство и власть кремлевских элит.

Об этом сообщили в пресс-службе британского правительства.

Под персональными санкциями оказались, в частности, 5 человек, связанных с роскошными резиденциями Путина, включая так называемый "дворец Путина" стоимостью 100 миллиардов рублей и дачу кремлевского диктатора на берегу озера. В перечне — Борис Титов, Николай Егоров, владелец прокремлевского издания Regum Сергей Руднов, акционер банка "Россия" и "Национальной медиа группы" Светлана Кривоногих и владелец российской компании по обслуживанию и ремонту авиационной техники "Аэростарт" Виктор Мячин.

Также пакет санкций распространяется на 6 организаций, поставляющих военное оборудование, используемое при вторжении России в Украину.

В этом перечне производитель российских беспилотников CST, производитель запчастей к вертолетам РТ-Комплект, компания Oboronlogistic, организующая транспортировку и доставку российской военной техники, компании "Универсалмаш" и "Липецк", производящие или модифицирующие гусеничные шасси для зенитно-ракетных комплексов, также компания Topaz, являющаяся производителем программного обеспечения для военной авиации.

Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию.

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