Во время военного переворота в Судане загорелся украинский самолет: видео

В субботу, 15 апреля, в африканской стране Судан под попытки государственного переворота возник пожар в аэропорту столичного города Хартума. В частности, загорелся Boeing 737 украинского лоукостера SkyUp.

Соответствующее видео было распространено в Сети.

На ролике, опубликованном в Twitter, видны Boeing 737 SkyUp (Украина) и Airbus A330 Saudia (Саудовская Аравия), из которых выходит дым. Авиасообщение в районе столицы Судана было приостановлено после того, как военизированные Силы быстрого реагирования якобы взяли под контроль аэропорт и президентский дворец.

1/ ✈️ PE SCURT⚡: Cel puțin două avioane a fost avariate în ultima oră pe aeroportul din Khartoum, capital Sudanului, după ce forele paramilitare Rapid Support Forces ar fi preluat controlul aeroportului



: Gamar Abdulrahim pic.twitter.com/1CvyEOAlVX — Gabriel Bobon (BoardingPass) (@GabrielBobon) 15 апреля 2023

Инцидент прокомментировали в авиакомпании SkyUp Airlines.

Как сообщили представители авиаперевозчика, после начала боевых действий в столице Судана сработал аварийный радиоразработок на одном из двух украинских самолетов, находящихся в аэропорту города Хартум.

"На данный момент невозможно установить состояние самолета и возможные повреждения. В Судане сейчас находятся 36 наших сотрудников. Они находятся в относительно безопасном месте, с ними есть связь", - проинформировали в компании.

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В SkyUp Airlines объяснили, что самолеты компании находятся в Судане в рамках контракта на условиях ACMI с авиакомпанией Sun Air. С начала 2023 года они выполняли рейсы в Каир (Египет), Эр-Рияду и Джидду (Саудовскую Аравию).

"Наша главная задача сейчас - организовать безопасные условия пребывания сотрудников и помочь им как можно быстрее покинуть страну. Мы занимаемся этим вместе с Посольством Украины в Египте, Почетным Консульством Украины в Судане, МИД Украины и другими государственными структурами. Мы обязательно сообщим о разрешении ситуации, как только это будет возможно", - пообещали представители авиакомпании.

Напомним, в нескольких районах столицы Судана города Хартум 15 апреля была слышна стрельба с применением артиллерии и военной техники, боевые столкновения происходят между регулярной армией страны и другой силовой структурой – Силами быстрого реагирования. Фактически происходит путч против командующего армией Абделя Фаттаха аль-Бурхане, управляющего Суданом после государственного переворота в октябре 2021 года.

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