Во время военных учений в России танк снес электросопротивление: шесть населенных пунктов остались без света

Во время военных учений в России танк снес электросопротивление: шесть населенных пунктов остались без света

Аварийные бригады будут возобновлять электроснабжение до конца недели.

В Волгоградской области России, где проходят масштабные военные учения подразделений российской армии, двигавшийся в колонне танк снес бетонную опору высоковольтной линии электроснабжения.

Соответствующее видео, снятое очевидцами, опубликовано в Telegram-канале Mash.

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В описании видео уточнили, что дорожно-транспортное происшествие с военной техникой произошло в Городищенском районе. Колонна танков шла в атаку, двигаясь вдоль линии электроснабжения. Неожиданно одна из боевых машин врезалась в бетонную опору, свалив ее и оборвав провода.

Осторожно, видео содержит нецензурную лексику.

В результате инцидента шесть населенных пунктов остались без света. На место ЧП выехали аварийные бригады, исправить ситуацию планируют до пятницы.

Пострадавших в результате аварии не было.

Напомним, в понедельник, 17 января, на автотрассе "Таврида" в оккупированном Россией Крыму загорелся бронетранспортер БТР-82 Вооруженных Сил РФ.

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