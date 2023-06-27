Во время восстания Пригожина западные союзники просили Украину не бить по России — CNN

Западные союзники посоветовали Украине не наносить удары по России во время бунта предводителя "Вагнера" Евгения Пригожина. Отмечается, что с украинскими официальными лицами на этот счет коммуникировали на разных уровнях.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на западного чиновника.

Издание пишет, что с украинскими официальными лицами на разных уровнях проводили "разъяснительную работу", в ходе которой союзники предостерегали их от того, чтобы Киев не воспользовался хаосом для ударов внутри России. Мол, они опасались, что Украину и мероприятие обвинят в помощи предводителя "вагнеровцев" Евгения Пригожина.

"Опасения заключались в том, что Украина и Запад будут рассматриваться как помогающие Пригожину и угрожающие суверенитету России", — подчеркивают в статье.

Один из чиновников заявил, что в послании просили "не раскачивать лодку". По словам источника, послание было передано на уровне министров иностранных дел, депутатов и через послов. Союзники также предостерегали украинцев от провоцирования ситуации.

"Послание было не раскачивать здесь лодку, это внутреннее дело России. Союзники предупреждали украинцев не провоцировать ситуацию. Используйте возможности на территории Украины, но не втягивайтесь во внутренние дела и не наносите удары по наступательным военным объектам внутри России", — подчеркнул чиновник.

Что больше – Запад не хотел подпитывать российский нарратив о том, что это якобы была его инициатива.

Мятеж Пригожина: реакция мира

Французский президент Эммануэль Макрон назвал бунт владельца ПИК "Вагнера" Евгения Пригожина в России "внутренними разногласиями". По его словам, ситуация отражает разногласия и нервозность внутри страны-агрессорки.

Между тем, президент США Джо Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты и их ближайшие союзники не причастны к мятежу группы "Вагнера". он также отметил, что еще слишком рано "делать окончательные выводы" о последствиях мятежа в России.

Министр иностранных дел Португалии Жуан Гомеш Кравиньо отмечает, что мятеж российского олигарха обнаружил "фрагментацию власти" президента-диктатора РФ Владимира Путина. По его словам, бунт предводителя "вагнеровцы" делает "очевидным, что нет сплоченности".

В свою очередь, британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что официальный Лондон готов к нескольким вариантам развития событий в России после попытки мятежа главаря "вагнеровцев".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что мятеж главаря "вагнеровцев" свидетельствует о том, что российский диктатор Владимир Путин допустил большую стратегическую ошибку, начав наступление против Украины.

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