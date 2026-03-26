Во время войны в Иране заработали таинственные радиостанции: что о них известно

Иран / © Associated Press

С началом военных операций США и Израиля против Ирана в радиоэфире активизировались таинственные станции. На специальной частоте начали передавать цифровые коды для находящихся на вражеской территории разведчиков. Радиолюбители выяснили, что этот сигнал транслируется с военной базы США в Германии.

Об этом пишет IFLScience.

Механизм работы «станции цифр»

Первые сообщения о необычной активности появились 28 февраля, одновременно со стартом активной фазы вооруженного конфликта. Трансляция ведется по четкой схеме: спокойный мужской голос зачитывает блоки случайных чисел на персидском языке. Каждая группа цифр повторяется дважды, после чего следует пауза, трижды раздается слово «внимание» и цифровой ряд начинается снова.

По данным IFLScience, передачи получаются стабильно примерно дважды в сутки. Эксперты отмечают, что такой метод связи абсолютно безопасен.

«При использовании идеально случайных числовых ключей сломать такой шифр математически невозможно», — пояснил специалист в этой области Акин Фернандес.

Даже если перевести цифры в слова, сообщение останется без содержания без уникального бумажного блокнота с кодами только у отправителя и получателя.

Попытки глушения и локализация источника

Через пять дней после начала войны неизвестная сторона приступила к целенаправленному шумовому глушению частоты. Однако станция продемонстрировала живучесть, просто перейдя на другую частоту для продолжения речи. Логика событий подсказывает, что за трансляцией вряд ли стоит Тегеран. Поскольку иранское правительство, как правило, глушит иностранные медиа, а не собственные каналы связи.

Энтузиасты из группы Priyom, используя методы триангуляции, точно определили местоположение передатчика. Как сообщает WIRED, сигнал, получивший обозначение V32, поступает с территории военной базы США в немецком городе Беблинген, недалеко от Штутгарта. Антенны скрыты в лесной зоне между казармами «Панцер» и «Патч». Во время трансляций иногда даже слышны системные звуки Windows 10, издающие операционную систему, используемую операторами.

Ориентация на Иран

В отличие от больших разведывательных сетей эта станция работает на одной фиксированной частоте.

«Суровая структурированность и регулярность речи указывают на тщательно спланированную операцию. Это свидетельствует о том, что речь целенаправленно ориентирована на одну географическую зону — территорию Ирана», — отметил историк и исследователь Марис Голманис.

В настоящее время Центральное разведывательное управление США отказывается давать официальные объяснения своей причастности. Подобные методы использовались и раньше, в частности ФБР разоблачало сети кубинских шпионов из-за перехвата аналогичных шифров в эфире.

Напомним, легендарная радиостанция УВБ-76, которую еще называют Радио Судного дня, 11 февраля внезапно перешла в режим непрерывной трансляции. Такую аномальную активность зашифрованных кодов не видели за всю историю ее существования.