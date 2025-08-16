ТСН в социальных сетях

Мир
899
1 мин

Во время встречи Трампа с Путиным журналистов выгнали из-за вопроса о войне

Рэйчел Скотт и нескольких журналистов вывели во время пресс-конференции

Наталия Магдык
Пресс-конференция

Пресс-конференция / © Associated Press

Во время недавней встречи президента США Дональда Трампа с главой России Владимиром Путиным из зала для прессы были выведены несколько журналистов. Причиной стал тот факт, что они задавали Путину острые вопросы относительно военных преступлений и гибели гражданского населения в Украине.

Об этом пишет ZN.ua.

Среди журналистов, которых выгнали из пресс-зала во время встречи Трампа и Путина, была Рэйчел Скотт, старший политический корреспондент ABC. Когда она спросила Путина о гибели гражданских, тот лишь улыбнулся. Инцидент зафиксирован на видео, которое впоследствии появилось в соцсетях.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп прокомментировал результаты переговоров с диктатором Путиным, отметив, что полного взаимопонимания еще не достигнуто.

Российский диктатор Владимир Путин предложил провести следующую встречу с президентом США Дональдом Трампом в Москве.

Также сообщалось, что российский лидер после саммита с президентом США Дональдом Трампом на Аляске назвал ситуацию в Украине «трагедией» и заговорил о мире

