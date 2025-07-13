Во время встречи выпускников произошла стрельба, есть раненые (фото)

Сейчас нападающего ищут / © New York Post

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В американском городе Чаттануга, штат Теннесси, во время встречи выпускников произошла стрельба. В результате инцидента ранения получили четыре человека, нападавший с места происшествия скрылся.

Об этом сообщает New York Post.

По словам местной полиции, стрельба раздалась около 15:00 по местному времени 12 июля. В этот момент на мероприятии находилось немало людей, в том числе женщины и дети. Атмосфера была праздничной, пока не раздался огонь.

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«Все просто хорошо проводили время, — рассказал очевидец Джефф Герман, — А потом вдруг началась стрельба. Маленькие дети, младенцы — все попадали на землю. Это было ужасно, просто ужасно», — добавил он.

После первых выстрелов среди собравшихся началась паника: люди в панике разбегались или прятались, ложась на землю.

В результате стрельбы четыре человека с огнестрельными ранениями госпитализированы. По информации источников, все раненые находятся в стабильном состоянии, угрозы их жизни на данный момент нет.

Полиция Чаттануги начала расследование и пока не предоставила описания вероятного нападающего. Также пока неизвестны мотивы стрелка. Правоохранители уверяют, что угрозы для общественности пока нет.

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Власти призвали граждан, которые стали свидетелями происшествия, предоставить любую информацию, которая может помочь в установлении личности злоумышленника.

Напомним, ранее мы писали о том, что неподалеку Бучи Киевской области, во время выезда полиции на вызов о домашнем насилии мужчина бросил боевую гранату в правоохранителей. В результате инцидента правоохранители получили ранения.