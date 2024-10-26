Во время выборов в Грузии произошла массовая драка возле офиса оппозиционной партии: видео

Лидер "Национального движения" обвиняет в нападении партию власти.
Во время парламентских выборов в Грузии произошла массовая драка возле центрального офиса оппозиционного "Национального движения", расположенного на Кахетинском шоссе в Тбилиси.
Кадры инцидента распространили грузинские СМИ.
Сообщается, что группа агрессивных людей ворвалась во двор здания партийного офиса и вступила сначала в спор, а затем применила физическую силу к членам оппозиционной партии.
Глава "Нацдвижения" Тина Бокучава обвиняет в нападении действующее правительство и партию власти — "Грузинскую мечту", которая якобы предчувствует поражение на выборах.
“Это творит правительство, которое проигрывает выборы и крайне испугано. Правительство понимает, что скоро их не будет. На этих выборах оппозиция побеждает убедительно и очень важно не потерять ни одного голоса”, — цитирует заявление лидера оппозиционеров “Эхо Кавказа”.
Пока известны результаты грузинских парламентских выборов с нескольких зарубежных участков. На них большинство голосов получили оппозиционные партии.
Напомним, 26 октября в Грузии проходят парламентские выборы, которые приобрели особый вес на фоне усиления внутриполитических вызовов и неопределенности относительно будущего страны. Выборы рассматриваются как референдум, который определит будущий курс Грузии.
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