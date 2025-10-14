Во время выселения должников из дома произошел взрыв: три человека погибли, 25 получили ранения (фото)

Взрыв в доме

В Италии в небольшом городке Кастель-д’Аццано вблизи Вероны во время выселения из арестованного дома семьи взорвался газ, в результате чего погибли трое карабинеров, еще 25 человек получили ранения. Среди пострадавших — военные, полицейские и спасатели.

Об этом сообщает итальянское издание Ansa

По данным прокуратуры Вероны, три брата — Франко, Дино и Мария Луиза Рампони — насытили дом газом, чтобы избежать выселения. Во время проникновения силовиков, открыв дверь, газ взорвался, вызвав обвал двухэтажного дома. В результате взрыва погибли подполковник Марко Пиффари, карабинер Давиде Бернарделло и бригадир Валерио Дапра.

В доме были найдены газовые баллоны и остатки коктейлей Молотова, пять баллонов удалось изъять спасателям. Ранения получили по меньшей мере 13 карабинеров, три полицейских и один спасатель, большинство из них уже госпитализированы и находятся под наблюдением медиков. Состояние пострадавших различается — некоторые с ожогами и травмами, однако жизнь большинства не в опасности.

Франко Рампони попытался убежать, однако вскоре был задержан. Мария Луиза и Дино Рампони сейчас находятся в больнице под стражей, их состояние стабильное. По словам прокурора Вероны, взрыв квалифицируют как умышленное убийство и заранее спланированное преступление.

Командир провинциальной полиции Карабинеров Вероны, Клаудио Папаньо, описал произошедшее как «абсолютно безумный акт». По его словам, Мария Луиза подожгла уже открытый газовый баллон, вызвав разрушительную дефлаграцию, накрывшую силовиков и спасателей.

Президент Италии Серджио Маттарелла выразил глубокую печаль и соболезнования семьям погибших. Премьер-министр Джорджия Мелони назвала трагедию «ужасной» и подтвердила солидарность правительства с карабинерами. Министр внутренних дел Маттео Пьянтедози охарактеризовал событие как «страшный инцидент при исполнении служебных обязанностей».

В ответ на трагедию глава региона Венето, Лука Заия, объявил три дня регионального траура, а во время похорон запланирован еще один день траура. Все государственные учреждения, школы и офисы должны поднять флаги на полусвободу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Святошинском районе столицы в многоэтажке прогремел взрыв, в результате чего есть погибший и раненый.