Во время выступления Навальной в Лиссабоне украинцы устроили акцию протеста (видео)

В Лиссабоне украинские активисты включили звук воздушной тревоги и скандировали Stop Russia во время выступления Юлии Навальной – вдовы известного российского политика.

Об этом сообщила маркетолог и блогер Кристина Жук в X (Twitter).

Как написала Кристина Жук, "выступление Навальной на вебсаммите сорвали".

Выступление навальной на вебсаммите сорвали, спасибо всем украинцам, кто присоединился к акции.

На сцену вышла украинка, наш голос услышали



Граждане страны 404 должны знать, что их такое ожидает в любой точке мира pic.twitter.com/7YYqntHTfX — Кристина Жук (@KhrytstynaZhuk) November 12, 2024

"Благодарю всех украинцев, кто присоединился к акции. На сцену вышла украинка, наш голос услышали. Граждане страны 404 должны знать, что их такое ждет в любом уголке мира", — написала Жук.

Она также призвала приобщиться к флешмобу украинцев на выступлении Навальной, а основатель проекта "Воздушная тревога" предложил использовать во время акции в приложении сигнал из "Тестового региона".

Во время выступления Навальной раздавались воздушная тревога, а также возгласы "Stop Russia" и "Stop the War" со стороны активистов Украины.

Напомним, весной 2024 года вдова российского оппозиционера Алексея Навального Юлия призвала россиян прийти на избирательные участки 17 марта в РФ и высказать свое отношение к переизбранию действующего президента Владимира Путина, написав имя его мертвого соперника на бюллетене.

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