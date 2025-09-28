Во время выступления политика в давке погибло 39 человек, среди погибших есть дети - детали трагедии

Скорая помощь / © Pixabay

В районе Карур (штат Тамилнад, Индия) во время предвыборного мероприятия политической партии, которую возглавляет известный актер Виджай, произошла давка. В результате инцидента погибли по меньшей мере 39 человек, еще более 50 получили травмы.

Об этом пишет Reuters

По данным местных властей, среди погибших — 13 мужчин, 17 женщин и девять детей (четыре мальчика и пять девочек). Пострадавшие, в том числе 26 мужчин и 25 женщин, находятся в больницах в тяжелом состоянии. Для оказания помощи было направлено не менее 44 врачей из соседних районов.

Инцидент произошел во время речи Виджая, которого называют одним из самых прибыльных актеров тамильского кино последних десятилетий. После создания собственной политической силы в 2024 году он проводит масштабные митинги, регулярно собирающие тысячи сторонников. Выступление в Каруре проходило в рамках подготовки к выборам в штате Тамилнад, запланированных на начало 2026 года.

На кадрах местных СМИ видно, как многотысячная толпа окружает автомобиль с Виджаем. Актер с крыши машины пытался помочь теряющим сознание сторонникам, бросая им бутылки с водой и призывая полицию на помощь.

Сам Виджай в соцсети X заявил: «Мое сердце разбито, я чувствую невыносимую, неописуемую боль и горе. Выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям моих дорогих братьев и сестер, погибших в Каруре. Молюсь за скорейшее выздоровление тех, кто проходит лечение в больнице».

Причины трагедии сейчас выясняют. Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал событие «глубоко печальным» и выразил соболезнования семьям погибших.

Напомним, ранее мы писали о том, что в штате Гоа во время празднования фестиваля Shri Lairai Zatra в храме произошла давка, приведшая к шести погибшим и 55 пострадавшим. Инцидент произошел в пятницу вечером в деревне Ширгао, где сотни людей приняли участие в традиционных мероприятиях, в частности в ходьбе по огню.