- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 892
- Время на прочтение
- 2 мин
Во время выступления Зеленского в Германии произошел сбой: было ли это намеренным вмешательством.
Визит президента Украины в Берлин сопровождался неожиданным техническим коллапсом, когда компьютерная сеть Бундестага вышла из строя. Сбой был столь масштабным, что вызвал слухи о диверсии российских спецслужб.
Временный сбой в компьютерной сети немецкого парламента, совпавший с визитом президента Украины Владимира Зеленского в Берлин , не был следствием враждебного вмешательства.
Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на внутреннее письмо администрации Бундестага к депутатам.
Что произошло в Берлине
Днем понедельника, 15 декабря, когда Владимир Зеленский проводил переговоры с главой Бундестага Юлией Клекнер, сеть парламента внезапно «легла». Депутаты и сотрудники потеряли доступ к интернету, внутренней сети (интранету), электронной почте и файловым серверам.
Синхронность событий мгновенно спровоцировала волну спекуляций в СМИ и соцсетях о возможной российской кибератаке.
Официальная причина
Впрочем, технические службы парламента и Федеральное управление по информационной безопасности (BSI) опровергли версию о хакерах.
Причиной стала ситуация перегрузки между двумя дата-центрами администрации Бундестага. Это техническая проблема, поэтому кибератаку можно исключить», — говорится в сообщении для парламентариев.
Сорванные переговоры с США
Технические проблемы повлияли не только на депутатов. По информации СМИ, из-за проблем со связью сорвалась видеоконференция между заседавшими в Брюсселе министрами иностранных дел ЕС и американскими переговорщиками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, также находившимися в Берлине.
Главная дипломатка ЕС Кая Каллас подтвердила факт сбоя, отметив, что техника "не работала должным образом".
Интересно, что другая видеовстреча — с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой — прошла без помех.
Напомним, Зеленский заявил, что в ближайшее время возможна встреча переговорной группы в США. Он считает, что теперь американская сторона будет контактировать с российской стороной.