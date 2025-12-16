Во время выступления Зеленского в Германии произошел сбой: было ли это намеренным вмешательством.

Немецкие власти опровергают кибератаку на сеть Бундестага / © Associated Press

Временный сбой в компьютерной сети немецкого парламента, совпавший с визитом президента Украины Владимира Зеленского в Берлин , не был следствием враждебного вмешательства.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на внутреннее письмо администрации Бундестага к депутатам.

Что произошло в Берлине

Днем понедельника, 15 декабря, когда Владимир Зеленский проводил переговоры с главой Бундестага Юлией Клекнер, сеть парламента внезапно «легла». Депутаты и сотрудники потеряли доступ к интернету, внутренней сети (интранету), электронной почте и файловым серверам.

Синхронность событий мгновенно спровоцировала волну спекуляций в СМИ и соцсетях о возможной российской кибератаке.

Официальная причина

Впрочем, технические службы парламента и Федеральное управление по информационной безопасности (BSI) опровергли версию о хакерах.

Причиной стала ситуация перегрузки между двумя дата-центрами администрации Бундестага. Это техническая проблема, поэтому кибератаку можно исключить», — говорится в сообщении для парламентариев.

Сорванные переговоры с США

Технические проблемы повлияли не только на депутатов. По информации СМИ, из-за проблем со связью сорвалась видеоконференция между заседавшими в Брюсселе министрами иностранных дел ЕС и американскими переговорщиками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, также находившимися в Берлине.

Главная дипломатка ЕС Кая Каллас подтвердила факт сбоя, отметив, что техника "не работала должным образом".

Интересно, что другая видеовстреча — с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой — прошла без помех.

Напомним, Зеленский заявил, что в ближайшее время возможна встреча переговорной группы в США. Он считает, что теперь американская сторона будет контактировать с российской стороной.