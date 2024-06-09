Во время взлета загорелся пассажирский самолет с почти 400 пассажирами на борту (видео)

В авиакомпании сообщили, что никто из пассажиров не пострадал.

В Канаде во время взлета загорелся Boeing-777 с почти 400 пассажирами на борту. Инцидент произошел с самолетом авиакомпании Air Canada в аэропорту Торонто.

Об этом сообщает Inews, ссылаясь на местную телерадиокомпанию CP24.

В Сети публикуют видео чрезвычайного происшествия. Как видно на кадрах, сразу после отрыва от взлетно-посадочной полосы двигатель лайнера начал искриться, а затем вырвались вспышки огня, в результате чего хвостовая часть оказалась охваченной пламенем.

Отмечается, что выполнявший рейс AC872 во Францию, перевозивший около 400 пассажиров, был вынужден вернуться в международный аэропорт Торонто Пирсон из-за чрезвычайного происшествия. Самолет с 389 пассажирами развернулся и совершил вынужденную посадку.

В авиакомпании сообщили, что никто из пассажиров не пострадал.

"Пассажиры были пересажены на другой самолет позже тем же вечером. На борту самолета Boeing-777 находилось 389 пассажиров и 13 членов экипажа...Наши пилоты - высококвалифицированные специалисты, которые хорошо обучены безопасно управлять такими инцидентами. И в этом случае ситуация была быстро стабилизирована, в соответствии с нашими стандартными процедурами - и самолет совершил нормальную посадку", - говорится в заявлении авиакомпании.

Во время взлета загорелся Boeing-777, на борту которого было почти 400 пассажиров

Напомним, в июне у самолета Boeing прямо во время полета оторвалась часть обшивки.

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