Охранники дворца президента в Венесуэле / © Associated Press

Во время захвата венесуэльского диктатора Николаса Мадуро американские военные обезвредили сотни бойцов, используя неизвестные технологии.

Об этом пишет The New York Post со ссылкой на рассказ одного из солдат диктатора.

Военный рассказал, что их служба всегда была начеку, но внезапно все радиолокационные системы отключились и в следующий момент над позициями появилось множество беспилотников.

Вертолеты, появившиеся вслед за дронами, перебросили в район около 20 американских военнослужащих. Однако эти несколько человек, по его словам, были вооружены чем-то гораздо более мощным, чем огнестрельное оружие.

В какой-то момент американцы запустили что-то, похожее на очень мощную звуковую волну.

«Вдруг я почувствовал, будто моя голова взрывается изнутри», — вспоминает венесуэлец.

По его словам, последствия атаки были ужасными.

«У всех нас пошла кровь из носа. Некоторые рвали кровью. Мы упали на землю, не в состоянии пошевелиться. Мы даже не могли встать после применения этого звукового оружия — или что это было», — вспоминает он.

Охранник режима Мадуро заявил, что рейд американских военных вызвал шок по всей Латинской Америке, особенно после того, как президент Дональд Трамп недавно предупредил, что Мексика тоже «в списке».

«Никто не хочет пережить то, что пережили мы», — отметил он.

Напомним, ранее министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил, что в результате операции США по задержанию президента Николаса Мадуро погибли 100 человек.