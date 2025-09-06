Во время землетрясения в Афганистане спасали только мужчин - подробности

Афганистан землетрясение / © Associated Press

В Афганистане после разрушительного землетрясения свидетели рассказали о шокирующей ситуации: мужчины-спасатели помогали только мужчинам, а женщин и девушек игнорировали. Из-за запрета на физический контакт между неродственниками, многие женщины остались с незалеченными ранами, а некоторые так и умерли под завалами, не дождавшись помощи.

Об этом сообщает издание The New York Times.

«Казалось, что женщин просто не существует», — сказал один из волонтеров, который видел спасательные работы в восточном Афганистане.

19-летняя Биби Айша рассказала, что первые спасатели прибыли в ее деревню только через 36 часов после землетрясения. Однако, увидев, что среди них нет ни одной женщины, она почувствовала лишь страх. По ее словам, команда спасателей в спешке выносила раненых мужчин и детей, но ее и других женщин, некоторые из которых были в крови, просто отодвинули в сторону.

«Нас собрали в одном углу и просто забыли о нас», — отметила девушка. Никто не предложил женщинам помощи, не спросил, что им нужно, и даже не приблизился к ним.

Тахзеебулла Мухазеб, волонтер, работавший в поселке Мазар Дара, рассказал, что члены спасательной команды боялись вытаскивать женщин из-под обломков. Раненые женщины так и лежали под камнями, ожидая, пока из других сел прибудут женщины, чтобы их откопать.

«Похоже, что женщин просто не замечали, — сказал 33-летний Мухазеб, — Мужчинам и детям оказывали помощь в первую очередь, а женщины сидели отдельно, ожидая своей очереди». Он также добавил, что даже мертвых женщин спасатели вытаскивали, хватая их за одежду, чтобы избежать физического контакта.

По официальным данным правительства Афганистана, в результате землетрясения магнитудой 6,0 погибло более 2200 человек, еще 3600 получили ранения.

Правозащитные и гуманитарные организации отмечают, что события после землетрясения ярко демонстрируют двойные стандарты, с которыми сталкиваются женщины и девушки в Афганистане.

«Женщины и девушки снова несут основное бремя этой катастрофы. Мы должны убедиться, что их потребности являются главными в работе по ликвидации последствий», — заявила Сюзан Фергюсон, специальный представитель «ООН Женщины Афганистан».

Несколько врачей, спасателей и женщин из пострадавших районов рассказали, что жестокое отношение и изоляция делают положение женщин еще более ужасным.

Афганистан столкнулся с критической нехваткой медицинских работников, особенно женщин. В прошлом году «Талибан» запретил женщинам получать медицинское образование, что стало особенно заметно после землетрясения.

Под властью «Талибана» афганские женщины сталкиваются с одними из самых строгих ограничений в мире. Им запрещено учиться в школе после шестого класса, путешествовать без мужчины-сопровождающего, а также работать в большинстве сфер, включая гуманитарные организации. В зонах бедствия женщинам-спасательницам не разрешают помогать мужчинам. Однако женщина может спасать других женщин.

По словам журналиста The New York Times, который прибыл в район Мазар Дара, он не увидел ни одной женщины среди медицинских и спасательных бригад. В районной больнице также не было ни одного женского персонала.

Хотя позже в пострадавшие районы прибыли несколько медсестер и гуманитарных работников, солдаты сопровождали их, не позволяя журналистам задавать вопросы. Представитель Министерства здравоохранения, контролируемого «Талибаном», признал нехватку женщин-медиков в пострадавших районах.

«Но в больницах в Кунари, Нангари и Лагмане наибольшее количество женщин-врачей и медсестер, особенно для оказания помощи жертвам землетрясения», — заявил представитель Шарафат Заман.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Афганистане произошло 6-балльное землетрясение. В результате трагедии 622 человека погибли и более 1500 получили ранения.