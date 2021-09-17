Во время землетрясения в Китае произошла утечка 150 тонн водки

Во время землетрясения в Китае произошла утечка 150 тонн водки

Для откачки легковоспламеняющейся жидкости были использованы специальные насосы, защищенные от взрывов.

На юге Китая накануне утром произошло землетрясение магнитудой 6,0. Жертвами стихии стали три человека, еще 100 — получили ранения и травмы, более 70 тысяч жителей региона эвакуировали.

Об этом сообщил информационный портал Sina.

По данным Китайского сейсмологического центра, подземные толчки были зафиксированы в четверг утром в 4:33 по местному времени (23:33 среды по Киеву) в уезде Лусянь города Лучжоу, население которого превышает 4,3 млн человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. В 04:55 (23:55 по Киеву) там были зафиксированы толчки магнитудой 2,8.

Deadly earthquake shakes China's Sichuan province pic.twitter.com/XAoXFomync — The Sun (@TheSun) September 16, 2021

China launched an emergency response Thursday morning after a 6.0-magnitude earthquake jolted the southwestern province of Sichuan, killing at least three people. pic.twitter.com/zVH6Py7knT — The Weather Network (@weathernetwork) September 16, 2021

В результате сильного землетрясения в юго-западной китайской провинции Сычуань более 150 тонн крепкого алкоголя вытекло из емкостей, проинформировало издание South China Morning Post.

Во время землетрясения в Китае произошла утечка 150 тонн алкоголя. Фото: twitter.com/AndyVermaut

Отмечается, что инцидент произошел на складе компании-производителя Luzhou Chennianjiao в городе Лучжоу. Из-за сейсмической активности более 170 крупных керамических сосудов с китайской водкой (байцзи) треснули.

"Как только поступила информация о том, что произошло, мы немедленно направили специалистов и спасателей на место происшествия. Мы приняли меры, чтобы разбавить алкоголь. Таким образом была устранена опасность его возгорания", — рассказал глава управления по чрезвычайным ситуациям города Ли Хуагуей.

Для откачки легковоспламеняющейся жидкости были использованы специальные насосы, защищенные от взрывов. Благодаря таким мерам спасатели полностью устранили угрозу для безопасности местных жителей, заверил чиновник.

Уцелевшие емкости со спиртным переместили в безопасное место.

Напомним:

8 сентября вблизи с. Брестов Мукачевского района был зафиксирован подземный толчок. Землетрясение не привело к негативным последствиям.

не привело к негативным последствиям. А в столице Мексики Мехико и у курорта Акапулько произошло мощное землетрясение. Толчки оцениваются в 7,4 балла. Землетрясение вызвало отключение электроэнергии в отдельных районах мексиканской столицы.

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