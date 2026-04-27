Во Вроцлаве два поляка чуть не зарезали украинца, притворяясь покупателями авто

Украинец выжил после 14 ножевых ранений во время покушения в Польше

В Польше два поляка жестоко расправились с 32-летним украинцем, к которому приехали покупать машину.

Об этом передает In Roland.

32-летний Дмитрий разместил объявление, что продает свой автомобиль. На него откликнулись двое поляков, приехавших смотреть машину. Во время осмотра их вроде бы все устроило для покупки, поэтому украинец поехал домой за документами.

Дальше история продолжилась подозрительно: двое покупателей попросили Дмитрия, катать их по городу в поисках банкоматов. В течение длительного времени злоумышленники посещали более 15 разных точек, а впоследствии магазин «Żabka», постоянно придумывая причины, почему не могут снять деньги.

Когда Дмитрий остановился подписать договор купли-продажи, ситуация переросла в кровавую расправу. На мужчину вдруг напали. Поляки начали наносить ему удары ножом. Несмотря на ранения, Дмитрию удалось отстегнуть ремень безопасности, выбраться из машины и вызвать на помощь. Дмитрий сразу начал кричать, чтобы нападавших задержали.

В общей сложности злоумышленники успели нанести украинцу 14 ножевых ранений.

Покупатели бросились бежать. Во время бегства один из них потерял телефон. Дмитрий поднял телефон. Он позвонил своей девушке и договорился с ней о встрече на АЗС. Туда же, на АЗС, вызвали скорую и полицию.

Раненый мужчина смог самостоятельно добраться до ближайшей АЗС, где ему помогли другие случайно оказавшиеся рядом украинцы и вызвали экстренные службы. Он еще успел рассказать полиции о нападении, а уже в скором времени потерял сознание. Медики предоставили украинцу всю необходимую помощь, наложили более 50-ти швов. его жизни ничего не угрожает. Нападавших задержали.

Раньше мы писали, что в Польше депортировали 33-летнего украинца и отдали в руки ГПСУ.

