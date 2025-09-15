ТСН в социальных сетях

Мир
470
1 мин

Во Вроцлаве неизвестные повредили автомобиль с украинскими номерами: что написали (фото)

Вандалы повредили авто украинцев во Вроцлаве: что известно.

Руслана Сивак
Во Вроцлаве неизвестные повредили автомобиль с украинскими номерами: что написали (фото)

Во Вроцлаве неизвестные повредили автомобиль с украинскими номерами: что написали (фото) / © 1i.com.ua

В Польше по улице Грабишинской во Вроцлаве произошел акт вандализма. Неизвестные повредили автомобиль, у которого были украинские номерные знаки.

Об этом сообщили 24wroclaw.pl.

Журналисты опубликовали фоторепортаж с места происшествия. Пока неизвестно, было ли это спланированным преступлением или обычным хулиганством.

Вандалы повредили автомобиль с украинскими номерами. / © 1i.com.ua

Вандалы повредили автомобиль с украинскими номерами. / © 1i.com.ua

Вандалы повредили автомобиль с украинскими номерами. / © 1i.com.ua

Вандалы повредили автомобиль с украинскими номерами. / © 1i.com.ua

Напомним, в центре Варшавы польские спецслужбы обезвредили беспилотник, летавший над правительственными зданиями и президентской резиденцией.

Украинка Яна Свистун, которая в 2014 году переехала из Хмельницкого во Вроцлав и стала в Польше миллионершей, рассказала, что подтолкнуло ее покинуть Родину и как живется на чужбине.

470
