Во Вроцлаве неизвестные повредили автомобиль с украинскими номерами: что написали (фото)
Вандалы повредили авто украинцев во Вроцлаве: что известно.
В Польше по улице Грабишинской во Вроцлаве произошел акт вандализма. Неизвестные повредили автомобиль, у которого были украинские номерные знаки.
Об этом сообщили 24wroclaw.pl.
Журналисты опубликовали фоторепортаж с места происшествия. Пока неизвестно, было ли это спланированным преступлением или обычным хулиганством.
