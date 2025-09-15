Во Вроцлаве неизвестные повредили автомобиль с украинскими номерами: что написали (фото) / © 1i.com.ua

В Польше по улице Грабишинской во Вроцлаве произошел акт вандализма. Неизвестные повредили автомобиль, у которого были украинские номерные знаки.

Об этом сообщили 24wroclaw.pl.

Журналисты опубликовали фоторепортаж с места происшествия. Пока неизвестно, было ли это спланированным преступлением или обычным хулиганством.

Вандалы повредили автомобиль с украинскими номерами. / © 1i.com.ua

