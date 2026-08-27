Во Вроцлаве поляк напал на таксиста из-за акцента и ударил его стеклянной бутылкой по голове

В Польше мужчина напал на таксиста-белоруса

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Во Вроцлаве полицейские задержали 23-летнего мужчину, напавшего на 66-летнего водителя такси из-за его национальности. Конфликт разразился во время поездки: пассажир услышал акцент и атаковал водителя такси — он ударил его стеклянной бутылкой по голове.

Об этом случае сообщила польская полиция.

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Поляк напал на таксиста во Вроцлаве за его акцент: кем оказался мужчина

Пострадавший оказался белорусом. Он обратился за помощью, и местная полиция оперативно установила личность нападавшего и задержала его.

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Нападение произошло 19 августа. Инцидент попал на камеру видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля. На видео видно, как такси останавливается посреди дороги, а пассажир выбегает из задних сидений и пытается сбежать.

После удара в голову пострадавший мужчина терял равновесие, он шатался и пытался держаться за припаркованные рядом автомобили.

На основании собранных доказательств следователи объявили задержанному подозрение в совершении преступления на почве национальной ненависти, за что ему грозит до пяти лет за решеткой.

По решению прокурора на время следствия подозреваемый будет находиться под наблюдением полиции.

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В правоохранительных органах отмечают, что никакие языковые, культурные или национальные отличия не могут оправдывать агрессию и издевательства над людьми.

Любые проявления подобного поведения будут строго наказываться по закону, а полиция обещает реагировать на такие случаи максимально решительно.

Скандалы в Польше: последние новости

Напомним, в варшавской больнице произошел скандал из-за ксенофобских высказываний медработников в адрес украинского младенца, который попал в больницу в тяжелом состоянии с подозрением на воспаление мочевыводящих путей.

Польский анестезиолог Юстина Лещук, у которой есть опыт спасения военных в Украине, стала свидетелем того, как коллеги заявили, что эта болезнь якобы должна стать для малыша уроком, ведь ему «в Польше никогда не будет легко».

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Лещук вместе с другим врачом резко отреагировали на такие слова, что привело к острому спору в отделении. Анестезиолог подчеркнула, что подобные ксенофобские взгляды недопустимы в медицине, где отношение к пациенту не должно зависеть от его национальности. Она также отметила, что это не первый случай предвзятого отношения к украинцам, с которым ей пришлось столкнуться во время работы.

Об инциденте не сообщали руководству больницы, а имена причастных медиков и название заведения остаются неизвестными.

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