Во Вроцлаве поляк подстрелил и избил румына, потому что спутал его с украинцем

Вроцлав. Фото иллюстративное / © Pixabay

В Польше предъявлено обвинение 32-летнему мужчине за тяжелое ранение гражданина Румынии во время стрельбы в торговом центре Вроцлава.

Об этом пишет издание Wyborcza.

Инцидент произошел 15 марта этого года в одном из торговых центров Вроцлава. По данным следствия, поляк выстрелил в голову потерпевшего румына и избил его, подумав, что тот украинец.

По данным прокуратуры, 32-летний Михал Ф., увидев Васила, выхватил пистолет и произвел у него несколько выстрелов, целясь в голову. Он дважды ударил его. Пострадавшему выстрелили в глаза и веки правого глаза. Вторая пуля попал ему в лоб.

Когда Михал закончил стрелять, он набросился на Васила и стал избивать его кулаками и ногами, крича при этом, что ненавидит украинцев и что пострадавший не должен жить в Польше и уезжать домой в Украину.

«Обвиняемый считал, что пострадавший является украинцем», — объясняет спикер Вроцлавской окружной прокуратуры.

Михал Ф., арестованный вскоре после инцидента, был взят под стражу и находится там до сих пор. Раньше мужчина не судим. Он подрабатывал фитнес-инструктором. Поляк заверил, что не относится к ультраправым радикалам и что инцидент «не носил расистского характера».

Ранее сообщалось, что в Польше депортируют 21-летнего украинца за полет дрона.