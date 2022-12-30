Во всем виноваты гормоны: появилось неожиданное объяснение агрессии Путина

Хозяин Кремля мог принять решение о начале полномасштабного вторжения в Украину из-за побочного эффекта от лечения.

Представитель датской военной разведки утверждает, что у президента РФ Владимира Путина могла развиться мания величия как побочный эффект гормонального лечения, которое проходил глава Кремля.

Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщила газета Berlingske со ссылкой на интервью с руководителем отдела анализа РФ в службе военной разведки страны (FE), которого по соображениям безопасности называют Йоакимом.

"Я не могу сказать наверняка, но считаю, что это повлияло на его решение, когда он начал войну в Украине", — заявил он.

По информации датской разведки, Путин ранее проходил лечение гормонами из-за онкологического заболевания. На это якобы указывает еще один, кроме мании величия, побочный эффект — одутловатое лицо, которым в начале 2022 года отличался кремлевский диктатор.

Иоаким предположил, что у Путина действительно мог быть рак щитовидной железы.

По оценке FE, Путин сейчас не страдает неизлечимой болезнью, но часто терпит серьезные хронические боли. По словам собеседника издания, этим объясняется то, почему российский президент судорожно хватается за стол и крутится на стуле.

В датской разведке не ожидают, что глава кремлевского режима умрет от этой болезни, однако не исключают, что впоследствии российские элиты решат, что им нужен более "сильный человек" у власти.

Напомним, российскому диктатору Владимиру Путину приписывают целый "букет" смертельных болезней. По разным данным, у него онкология, шизоаффективное расстройство, заболевание Паркинсона.

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