Средиземное море / © pexels.com

Реклама

Среднесуточная температура Средиземного моря 13 августа достигла 28,54 °C, обновив исторический максимум с начала наблюдений в 1940 году. Такая климатическая аномалия оказывает существенное влияние на прибрежные экосистемы и повышает влажность воздуха.

Об этом пишет Euronews.

Реклама

В Государственном метеорологическом агентстве Испании (Aemet) обратили внимание, что почти в течение всего августа температура моря ежедневно устанавливала новые рекорды, практически не демонстрируя снижения.

Реклама

Аномально высокая температура в Средиземном море

Первые признаки рекордного прогрева появились еще в конце июня. Тогда Aemet предупредило, что температура воды в Средиземном море уже соответствовала значениям, характерным для второй половины августа — периода, когда море обычно достигает максимального прогрева.

В начале лета вода была примерно на 2,6°C теплее нормы. В результате уже в июне температура превысила средние значения, обычно фиксирующиеся в середине августа. В Aemet назвали такую аномалию исключительной.

Потепление океанов наблюдается не только в Средиземноморье. В июле 2026 года средняя температура поверхности мирового океана достигла наивысшего уровня за всю историю наблюдений — около 21 °C в широтном поясе от 60° северной до 60° южной широты.

В Средиземноморском бассейне рекордно теплым июль стал для 27% акватории по сравнению с данными с 1993 года. Еще около 70% поверхности моря вошли в четверку самых теплых июльских периодов за все время наблюдений. Это свидетельствует о том, что аномальную температуру нельзя объяснить только несколькими отдельными участками моря.

Реклама

Связь температуры Средиземного моря с жарой на суше

В то же время, рекордно высокую температуру Средиземного моря не следует считать непосредственной причиной жары на суше, ведь на состояние атмосферы одновременно влияет большое количество факторов.

Однако столь теплая вода способна изменять погодные условия на побережье. Средиземное море отдает накопленное тепло медленнее суши, поэтому его аномальное прогревание может препятствовать ночному охлаждению, увеличивать влажность воздуха и вызывать более высокие температуры ночью в прибрежных районах.

Высокое количество накопившейся в море тепловой энергии создает дополнительную нагрузку и на морские экосистемы. Длительные волны морской жары могут оказывать серьезное воздействие на организмы, приспособленные к конкретному температурному диапазону. Это способно вызвать смещение ареалов разных видов, увеличение смертности и нарушение работы целых прибрежных экосистем.

Напомним, глобальная температура океана достигла рекордных 21,1 °C, что свидетельствует о развитии мощного Супер Эль-Ниньо на фоне антропогенного изменения климата. Природный цикл Эль-Ниньо ослабляет пассаты, из-за чего горячая вода накапливается у поверхности, повышая общую температуру планеты и вызывая аномальную жару и экстремальные погодные условия по всему миру. Ученые предостерегают, что самые плохие последствия этого явления еще впереди.

Реклама

Новости партнеров