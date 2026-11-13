Вода поднялась менее чем за час: в Италии бушуют штормы, люди оказались в ловушке

Наводнение в Италии / Архивное фото / © Reuters

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Италия страдает от непогоды, которая принесла сильные дожди, ветер с порывами до 90 км/ч, подтопления и оползни. Самая сложная ситуация сложилась в Лигурии и Тоскане. Спасатели получают сотни вызовов, часть жителей пришлось срочно эвакуировать.

Об этом сообщает ANSA.

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Работников фабрики вывозили на лодках, пожилые люди оказались в затопленном авто

Одним из самых сложных эпизодов стала эвакуация работников промышленной зоны Станьони в Ла-Специи. Из-за стремительного затопления построек люди не могли самостоятельно покинуть предприятия. По информации La Repubblica, на заводе EMI вода менее чем за час затопила двор и первый этаж, заблокировав 52 работника. Пожарные вывозили их на резиновых лодках. Всего в этом промышленном районе спасатели эвакуировали около 60 человек из подтопленных построек.

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ANSA рассказывает и другую драматическую историю, произошедшую неподалеку от городской тюрьмы. Пожилые люди оказались заблокированы в автомобиле, который остановился из-за пробитого колеса. Вода поднялась примерно до половины машины, а дверь невозможно было открыть. Сотрудники пенитенциарной полиции около часа помогали людям выбраться, после чего заменили поврежденное колесо и отвезли их домой.

По информации Askanews, в Вентимилье внезапный подъем воды в реке Роя застал людей, которые обустроили временный лагерь под железнодорожным мостом. Спасатели сначала вывели из-под двух пролетов 14 человек, а во время повторного обследования обнаружили еще пятерых. Всего из опасной зоны спасли 19 человек.

Среди эпизодов этой спасательной операции — спасение мужчины, который оказался на небольшом островке посреди русла реки в своей палатке. Как пишет Imperiapost, ему удалось подать сигнал о помощи. Пожарные добрались до него по воде, а для эвакуации других людей временно останавливали движение поездов.

Оползни разрушают здания, людей эвакуируют из домов

В Ла-Специи из-за продолжительных дождей обрушилась часть подпорной стены длиной около 20 метров. Тонны земли и грязи сорвались на парковку и накрыли припаркованные автомобили. Сначала спасатели опасались, что под завалом могут находиться люди, поэтому территорию проверяли кинологические группы. По данным издания, поиски не обнаружили пострадавших, однако из двух домов над оползнем эвакуировали более 20 жителей.

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В провинции Генуя, в муниципалитете Карраско, из-за угрозы большого оползня ночью эвакуировали целый жилой дом. Десяти людям пришлось покинуть дома. Часть из них нашла убежище у родственников, а других разместили в зале местной библиотеки, где обустроили места для ночевки с раскладушками и одеялами. В другом районе оползень заблокировал около 20 человек, отрезав их от остальной территории.

На затопление реки Метавро отреагировали и спасатели в провинции Пезаро-Урбино. В Урбании один человек оказался заблокированным в собственном доме: вода подошла ко входу и не давала открыть дверь. Пожарные смогли добраться до дома и спасти жителя. В регионе также затопило гаражи, а оползни повредили дороги.

По прогнозам, ненастье в Италии должно длиться по меньшей мере до субботы. В настоящее время спасательные службы продолжают откачивать воду из домов, подвалов и предприятий.

Разрушительные наводнения и удивительные спасения — последние новости

Осенью масштабное наводнение снова накрыло Непал. После оползня река Будхи-Гандаки вышла из берегов и затопила территории ниже по течению. Поток уничтожил около десяти домов, два подвесных моста и автомобильную переправу. Спасатели вывели из опасных зон 49 человек, еще пятеро пропали без вести.

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Месяцом ранее, после катастрофического наводнения на границе Непала и Тибета, спасатели продолжали поиски людей в затопленных сооружениях. Спустя девять дней после стихии двух работников извлекли из тоннеля гидроэлектростанции на глубине 170 метров под землей. Один из мужчин рассказал, что перед тем, как самому оказаться в ловушке, пытался вывести из опасной зоны других людей.

Еще одна история спасения в Непале поразила даже опытных спасателей. Через десять дней после наводнения 30-летнюю женщину нашли под развалинами ее собственного дома. Сооружение снесло с фундамента потоком воды, но женщина выжила в узком воздушном кармане среди грязи. Во время поисков спасатели услышали ее крик и 45 минут пробирались сквозь завалы.

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