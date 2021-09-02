"Вода покраснела от крови": американка пережила ужасное нападение акулы

Акула чуть не откусила девушке руку.

На 19-летнюю девушку Софию Скрогги из американского города Бока-Ратон, штат Флорида, напала акула и чуть не откусила ей руку во время семейного путешествия на Багамы.

Об этом сообщает Daily Star.

Американка отдыхала с родственниками на Багамах. Однажды они вместе с младшей сестрой Оливией прыгнули в воду, чтобы поймать длинноперого губана с помощью копья. Однако они столкнулись с акулами.

"Я держала рыбу. Следующее, что я помню, это как акула прыгнула мне в лицо, и меня охватила паника. А потом я увидела, как вода покраснела от моей крови", — рассказала София.

Младшая сестра девушки ударила хищника по носу, как их учил отец, и тогда акула разжала челюсти и отпустила Софию. Она сразу начала кричать. Старшая сестра пострадавшей, Николь, затянула ее в лодку и перевязала рану полотенцем.

Через час американку доставили в местную больницу — акула разорвала ей пять сухожилий. Врачи нашли фрагмент зуба хищника, который застрял в безымянном пальце девушки.

Напомним, на Северном острове Новой Зеландии акула напала на 19-летнюю девушку. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью, и она скончалась на месте.

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