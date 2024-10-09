Вода затопила песчаные дюны после обильного дождя в пустыне Сахара: появились фото

Местные жители говорят, что таких обильных ливней не было в пустыне полвека.

Сильные ливни оставили голубые лагуны воды среди пальм и песчаных дюн пустыни Сахара, питая некоторые из ее засушливейших регионов большим количеством воды, чем они видели за десятилетия.

Об этом сообщает APnews.

Юго-восточная пустыня Марокко является одним из самых засушливых мест в мире, и в конце лета здесь редко бывают дожди.

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Правительство Марокко заявило, что количество осадков в сентябре за два дня превысило среднегодовые показатели в нескольких регионах, где выпадает менее 250 миллиметров в год, включая Тату, одну из наиболее пострадавших областей. В Тагуните, деревне примерно в 450 километрах к югу от столицы Рабат, в 24 часах было зафиксировано более 100 миллиметров.

Сильные ливни оставили озера причудливой формы.

Озера причудливой формы, юго-восточное Марокко, 2 октября 2024 года / Фото: Associated Press

Спутники NASA показали, как вода поступает, чтобы заполнить озеро Ирики, известное дно озера между Загорой и Папой, сухим в течение 50 лет.

В пустынных населенных пунктах, посещаемых туристами, внедорожники ездили по лужам, а жители с благоговением осматривали это место.

Внедорожник перевозит туристов песчаными дюнами возле озера в городе Мерзуга, юго-восточное Марокко, 2 октября 2024 года / Фото: Associated Press

"Прошло от 30 до 50 лет с тех пор, как у нас выпало столько дождя за столь короткий промежуток времени", – сказал Хусин Юабеб из Генерального управления метеорологии Марокко.

Такие дожди, называемые метеорологи экстратропическим штормом, могут изменить ход погоды в регионе в ближайшие месяцы и годы, поскольку воздух удерживает больше влаги, вызывая большее испарение и больше штормов, отметил Юабеб.

Оазис отображается в озере, юго-восточное Марокко, 2 октября 2024 года / Фото: Associated Press

Шесть лет подряд засуха создавала проблемы для большей части Марокко, заставляя города и деревни рационально использовать воду.

Пальмы отражаются в озере, которое появилось вследствие сильных дождей, юго-восточное Марокко, 2 октября 2024 года / Фото: Associated Press

Большое количество осадков, скорее всего, поможет наполнить обширные подземные водоносные горизонты под пустыней, которые используются для водоснабжения пустынных общин. Водохранилища региона пополнялись рекордными темпами в течение сентября.

Однако непонятно, насколько сентябрьские дожди помогут снизить засуху.

Юго-восточное Марокко, 2 октября 2024 года / Фото: Associated Press

Вода, протекающая через пески и оазисы, привела к гибели более 20 человек в Марокко и Алжире и нанесла ущерб урожаю фермеров, что заставило правительство выделить средства на экстренную помощь.

Юго-восточное Марокко, 2 октября 2024 года / Фото: Associated Press

Напомним, метеоролог, климатолог, специалист в области изменения климата и долгосрочного прогноза погоды Вазира Мартазинова объяснила, почему Украину накрывает песком из Сахары.

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