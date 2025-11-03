- Дата публикации
Водитель автобуса выехал на встречную полосу: более 20 погибших (фото)
Во время столкновения на трассе погибли водители, женщины и дети.
В Индии произошло ужасное ДТП — во время столкновения транспортных средств погибли 24 человека.
Об этом сообщает Hindustan Times.
ДТП произошло в районе Ранг Редди штата Телангана. Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что фура с гравием выехала на встречную полосу и врезалась в автобус, следовавший от Тандура до Хайдарабада.
Очевидцы сообщили, что большую часть пассажиров накрыло щебнем. Среди погибших — оба водителя, несколько женщин и младенец.
Напомним, на юге Индии загорелся пассажирский автобус после того, как в него врезался мотоцикл. В результате пожара погибли, по меньшей мере, 25 человек.