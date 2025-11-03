Водитель автобуса выехал на встречную полосу: более 20 погибших (фото)

На месте аварии / © Associated Press

Реклама

В Индии произошло ужасное ДТП — во время столкновения транспортных средств погибли 24 человека.

Об этом сообщает Hindustan Times.

ДТП произошло в районе Ранг Редди штата Телангана. Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что фура с гравием выехала на встречную полосу и врезалась в автобус, следовавший от Тандура до Хайдарабада.

Реклама

На месте аварии / © Associated Press

Очевидцы сообщили, что большую часть пассажиров накрыло щебнем. Среди погибших — оба водителя, несколько женщин и младенец.

Напомним, на юге Индии загорелся пассажирский автобус после того, как в него врезался мотоцикл. В результате пожара погибли, по меньшей мере, 25 человек.