Водитель была пьяна и врезалась в автобус: в Польше произошло смертельное ДТП с украинскими заробитчанами

Водитель была пьяна и врезалась в автобус: в Польше произошло смертельное ДТП с украинскими заробитчанами

Один человек погиб, еще четверо находятся с травмированиями в больнице.

Украинские заробитчане попали в ДТП в Польше. В их автобус влетел пьяный водитель.

Один украинец погиб, еще шестеро граждан получили травмы. Четверо — до сих пор находятся в больнице. Об этом 24 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Авария произошла утром в Лодзинском воеводство на трассе недалеко от города Радомско. Автобус, в котором находились 9 человек, столкнулся с легковушкой и оба перекинулись в кюветы на противоположных сторонах дороги.

regiony.tvp.pl

Женщине, которая была за рулем легковушки, — 36 лет. По предварительным данным, она была пьяная. И именно она, как установила полиция, и вызвала столкновение, выехав на встречную полосу. Дальнейшие обстоятельства ДТП сейчас выясняют на месте полицейские.

На место аварии уже выехали представители украинского консульства. Родственников пострадавших просят обращаться на горячую линию украинского посольства в Польше.

Телефоны горячей линии:

Посольство: +48698608837, e-mail: consul_pl@mfa.gov.ua

Генеральное консульство в Кракове: +48669352962

МИД Украины: +380442381657

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