Водитель едва не получил штраф из-за собаки: детали инцидента и реакция полиции

Мужчина управляет автомобилем с собакой на руках. Фото: полиция Девона и Корнуолла

Реклама

В Великобритании камера с искусственным интеллектом, установленная полицией Девона для выявления опасного поведения водителей, зафиксировала необычное нарушение: мужчина вел авто одной рукой, зато второй прижимал к себе собаку. Снимок сразу привлек внимание правоохранителей, которые отметили — такое вождение представляет серьезную угрозу на дороге.

Об этом сообщило издание The Independent.

Одну из мобильных камер, расположенную на трассе A361 в Барнстейпли, полиция уже в шутку назвала «детективом по домашним животным». Именно она сняла водителя, который обнимал своего любимца, держа только одну руку на руле. Хотя формального нарушения правил в этом не обнаружили, правоохранители вынесли предупреждение и обнародовали фото на Facebook, подчеркнув ее опасность.

Реклама

В полиции объяснили, что подобное поведение может привести к потере контроля над авто, а реакция собаки — быть непредсказуемой. Там также призвали обеспечивать животным надежную фиксацию.

В полиции также объяснили принцип работы системы: искусственный интеллект только определяет потенциальное правонарушение и фиксирует изображение. После этого материалы просматривает оператор, который и решает, достаточно ли доказательств для дальнейших действий. Только после подтверждения нарушения направляется официальное сообщение.

Команда по безопасности дорожного движения Девона и Корнуолла в комментарии для The Independent отметила, что не может подробно комментировать конкретный случай из-за продолжающегося расследования.

По данным Министерства транспорта Великобритании, в течение пяти лет до 2023 года 40% пассажиров на задних сиденьях, погибших в ДТП, не были пристегнуты ремнями безопасности. В то же время опрос RAC за 2023 год показал, что 23% британских водителей называют незаконное использование мобильного телефона самой большой проблемой на дорогах. В том же году в Великобритании к ответственности за пользование телефоном за рулем привлекли 15 300 водителей.

Реклама

Напомним, в странах Европейского Союза, в частности в Греции, заработал пилотный проект с использованием AI-камер, и его первые результаты оказались показательными — за считанные дни водители получили тысячи штрафов.