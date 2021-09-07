"Водитель ехал за грузовиком и мог заснуть": стала известна предварительная причина ДТП с украинцами в Польше

Мужчина был трезв.
В польском Люблине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса с украинцами. Водитель транспорта, скорее от всего, заснул.
Об этом сообщил консул Украины в Люблине Василий Павлюк в эфире одного из украинских телеканалов, пишет РБК-Украина.
"Предварительная информация от полиции — что водитель не был в алкогольном состоянии. Он, наверное, заснул — скорее всего. Это было под утро, он ехал за грузовиком", — заявил Павлюк.
Сейчас одному из пострадавших делают операцию на позвоночнике.
"Что касается остальных наших граждан, информация выясняется, дипломаты намерены посетить больницы, где находятся пострадавшие украинцы", — сообщил Павлюк.
Напомним:
- Украинские заробитчане попали в ДТП в Польше. В их автобус влетела пьяная водитель.
- Также в Польше в аварии погиб 34-летний украинец. По предварительной информации, водитель автомобиля Audi на ровном участке дороги потерял управление над транспортным средством, съехал на обочину и перевернулся.